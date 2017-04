Passo-fundenses são presos aplicando conto do bilhete em Erechim

17/04/2017

No início da tarde desta segunda-feira (17), os agentes da 2ª Delegacia da Polícia Civil de Erechim, coordenados pelo Delegado José Roberto Lukazewicz, efetuaram a prisão em flagrante de dois passo-fundenses por estelionato naquele município.

A Seção de Investigações foi informada pelo gerente de uma agência bancária localizada no Centro de Erechim que uma cliente em atitude suspeita sacou a quantia de R$ 2 mil.

Os policiais iniciaram as diligências e conseguiram flagrar o exato momento que a vítima estava entregando o dinheiro para um casal. Durante a abordagem, foi descoberto que estavam diante do velho e surrado golpe do conto do bilhete premiado.

A dupla de estelionatários foi identificada como os passo-fundenses Patrick de Goulart Albuquerque e Jandira de Fátima Medeiros Aquino. Eles estavam em um automóvel Ford Fusion, de cor prata, de placas NQJ-8000 de Passo Fundo. No interior do carro os policiais apreenderam diversos objetos utilizados para a prática criminosa.

Diante do fato, os policiais deram voz de prisão para os acusados, que foram levados até a Delegacia, onde foi lavrado o flagrante. Posteriormente, Patrick e Jandiram foram recolhidos ao Presídio de Erechim.