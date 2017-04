Jóia: Acidente de trânsito deixa sete feridos no interior

Acidente de trânsito deixa sete feridos no interior de Jóia

Um acidente de trânsito na estrada próximo ao Assentamento Botão de Ouro, região de Santa Tecla, deixou 7 homens feridos por volta das 7h da manhã desta segunda-feira. O acidente envolveu uma caminhonete Hilux Toyota com placas de Santa Maria,que pertence a uma granja da região . Na cabine estavam o motorista e um carona e na carroceria 5 pessoas.

O motorista sofreu ferimentos leves em uma das pernas, o carona quebrou um dedo de uma das mãos e as demais cinco pessoas que estavam na carroceria , também ficaram feridas, duas com suspeita de fratura. Um com suspeita de fratura em uma das pernas e outro com suspeita de fratura na bacia.Eles foram socorridos e levados ao Pronto Atendimento de Saúde de Jóia. As vítimas com suspeitas de fraturas foram transferidas para o HCI de Ijuí.Todos os feridos estão conscientes.

O motorista relatou que o pneu dianteiro direito estourou e ele perdeu o controle do veículo, que capotou cinco vezes indo ao encontro de um barranco.

As informações são da soldado PM Cristiane , da Brigada Militar de Jóia.