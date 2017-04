Eugênio de Castro BAILE ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO SERÁ DIA 29 DE ABRIL

BAILE ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO SERÁ DIA 29 DE ABRIL

Programação:

22 de Abril - Jantar no CTG Ronda do Rio Grande.

23 de Abril - Domingo: Festa Comunitária - Local Igreja Evangélica São Marcos.

24 de Abril - Segunda-feira: Sessão Solene da Câmara de Vereadores na Escola Municipal Júlio Rosa.

25 de Abril - Terça-feira - 8h, Praça José Dezordi: Rústica do Município.

26 de Abril - Quarta-feira - 14h, Pátio do Posto de Saúde: Palestras a cargo da Secretaria da Saúde e SAMU.

26 de Abril - Terça-feira - 19h, Câmara de Vereadores: Palestra com Médico Naturopata Gilson Rogério Silva.

28 de Abril - Sexta-feira - 20h, Clube 25 de Julho: Final do Torneio de Bochas entre Casais.

29 de Abril - Sábado - 14h, Praça José Dezordi: Escolha do/a Garoto/a e Broto Estudantil.

29 de Abril - Sábado - 23h, CTG Querência da Pátria: Baile de Aniversário do Município com animação do Grupo Os Quatro Gaudérios.