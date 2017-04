Executivo de Augusto Pestana recebe inscrições para habitação rural

O Poder Executivo de Augusto Pestana recebe inscrições para o Programa Nacional de Habitação Rural, Faixa UM, para pessoas com renda bruta familiar comprovada pela Declaração de Aptidão ao Pronaf não superior a 17 mil reais. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira na secretaria Municipal de Planejamento e Habitação. Demais dados referentes ao processo, características do projeto, requisitos para inscrição, critérios de seleção e classificação podem ser obtidos na prefeitura pestanense.