Vereadores oposicionistas de Augusto Pestana criticam respostas do Executivo sobre pedidos de inform

Os vereadores de Augusto Pestana das bancadas do DEM, Gilberto Zardin e Renato Assunção, e do PMDB, José Francisco Weiler, Alison Gerhardt e Francisco Pletsch, não estão satisfeitos com as respostas dos pedidos de informações que vem sendo apresentadas pelo executivo. Conforme o Legislativo, exemplos disso foram os questionamentos referentes aos estagiários contratados e um possível crime ambiental. Os vereadores aguardam que os próximos pedidos tenham respostas consistentes, para que não sejam tomadas as medidas legais.