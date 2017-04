Vitória das Missões: Aberto edital para aquisição de alimentos para projetos da Assistência Social

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES - RS torna público pelo presente Edital de Pregão, que as 08:30 do dia 18 de abril de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória das Missões, situado na Avenida Sete Povos, nº 2033, Centro, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 60/2017, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação para o REGISTRO DE PREÇOS de Aquisição de gêneros alimentícios, materiais para curso, e de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social – PAIF. A abertura das propostas será no dia 18 de abril às 8h30min no setor de compras do município.