Bandidos usam carro roubado em Ijuí em assalto em mercado em Catuípe

17/04/2017

Dois assaltantes atacaram o Supermercado Nedel Dalla Corte, na manhã dessa segunda-feira (17). Os dois criminosos aguardaram o gerente Egomar Dalla Corte sair com o malote, quando Egomar deixava o supermercado em uma moto, os dois assaltantes anunciaram assalto. O gerente correu para a porta do supermercado, os assaltantes atiram acertando o mesmo de raspão no braço.

Os assaltantes fugaram sem levar o malote em uma Sandero de cor vermelha, roubada em Ijuí, de placas ISQ-0638, rumo a Santo Ângelo.



A polícia alerta a população para quem souber do paradeiro do veiculo e chama atenção que os dois assaltantes estão fortemente armados.