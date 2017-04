Mais de 20 pessoas ligadas ao RS têm inquéritos encaminhados pelo STF a outras instâncias



Além da abertura de inquéritos autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), foi determinado ainda o envio para instâncias inferiores das informações contidas nas delações de ex-executivos da Odebrecht sobre mais de 200 pessoas que não têm foro privilegiado. Destas, mais de 20 são gaúchas ou têm ligação com o Rio Grande do Sul (confira abaixo as suspeitas que pesam sobre elas).

As informações sobre pagamentos de vantagens indevidas, propina e repasses para campanhas eleitorais foram encaminhados para a Justiça Federal no Rio Grande do Sul (JFRS) e ao Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região (TRF-4).

Foi autorizado ainda pelo STF o retorno do inquérito sobre três políticos gaúchos à Procuradoria-Geral da República (PGR), que dá um prazo de 15 dias para a análise da citação dos nomes do ex-deputado Sérgio Zambiasi (PTB), e dos deputados federais Paulo Pimenta (PT) e Darcísio Perondi (PMDB).

Saiba o que foi citado nas delações dos ex-executivos da Odebrecht acerca dos políticos sem foro privilegiado:

Beto Albuquerque (PSB)

Beto Albuquerque também foi apontado receber recursos da Odebrecht (Foto: Reprodução/RBS TV)

Conforme o Ministério Público, um delator informou que o ex-deputado federal e atual presidente do PSB no Rio Grande do Sul Beto Albuquerque teria recebido R$ 300 mil. Do total, R$ 200 mil foram para a campanha à Câmara dos Deputados de 2010 e outros R$ 100 mil, em 2012, para "campanhas municipais de candidatos do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, operações que teriam sido realizadas pelo grupo Odebrecht sem qualquer registro no Tribunal Superior Eleitoral", observa o despacho do ministro.

O ex-diretor da Odebrecht Alexandrino Alencar afirmou em depoimento a investigadores da operação Lava Jato que a empreiteira fez doações oficiais e não oficiais, no total de R$ 360 mil, entre 2006 e 2010 para Manuela d'Àvila, hoje deputada estadual no Rio Grande do Sul pelo PCdoB. Alencar relata que foi Beto Albuquerque, coordenador de campanha de Manuela, quem o procurou em 2008, quando a política teria recebido R$ 300 mil de forma ilícita durante campanha para a Prefeitura de Porto Alegre. "Nós doamos para campanha da prefeitura R$ 300 mil via caixa 2", observou o ex-diretor da empreiteira.

Em nota, o político disse que nunca recebeu da Odebrecht "qualquer coisa ilegal". Informou ainda que, como seu nome consta na lista, vai buscar informações para se manifestar.

Manuela d'Ávila comunicou que não foi informada pela Justiça, mas que tem a "tranquilidade de quem há 13 anos constrói sua via pública com transparência e ética".

Germano Antônio Rigotto (PMDB)

Rigotto foi governador do RS entre 2003 e 2007 (Foto: Divulgação)

Segundo declarações de Alexandrino de Salles Ramos de Alencar e Pedro Augusto Ribeiro Novis, o ex-governador Germano Rigotto, na época que era deputado federal, teria se mostrado "bastante receptivo às conversas com representantes do Grupo Odebrecht, pois naquela época estavam sendo negociados investimentos para a duplicação do Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul".

Segundo o Ministério Público, a Odebrecht e a Braskem, que é o braço da empreiteira baiana que atua no setor petroquímico, teriam doado R$ 200 mil para campanhas de Germano Rigotto em 2006, para o Palácio Piratini, e em 2010, para o Senado.

Para a RBS TV, Germano Rigotto informou que não foi comunicado e que desconhece as acusações. Informou ainda que os recursos recebidos da Odebrecht foram feitos por meio de doações legais.

Jairo Jorge da Silva (PDT)

Jairo Jorge foi prefeito de Canoas (Foto: Reprodução, Cedoc/RBS TV)

Em depoimento, Alexandrino de Salles Ramos de Alencar relatou pagamento de "vantagens indevidas, não contabilizadas e a pretexto de doação oficial" para o ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge da Silva, que era filiado ao PT. Os repasses teriam ocorrido como favorecimento por uma obra rodoviária.

Em nota, Jairo Jorge afirmou que recebeu doação oficial do grupo Odebrecht em 2012 durante a campanha para prefeito, assim como outros candidatos no estado. O valor, conforme o político, foi repassado pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e consta na prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral.

Por meio de um vídeo divulgado em seu perfil no Facebook, Jairo Jorge ressalta que entre as 835 obras que entregou como prefeito de Canoas, nenhuma delas foi executada pela Odebrecht. "Se ele está se referindo à RS-010, foi apenas um projeto que nunca saiu do papel. Que foi lançado só em 2010 no governo Yeda Crusius. Então qual o sentido de uma suposta contribuição em 2008?", questiona.

Paulo Ferreira (PT)

Executivo da Odebrecht diz que Paulo Ferreira recebeu recursos da empreiteira para campanha de 2010 (Foto: Alexandra Martins/Câmara dos Deputados)

Alexandrino de Salles Ramos de Alencar declarou que o Grupo Odebrecht teria contribuído em 2010 para a campanha eleitoral de Paulo Ferreira ao cargo de deputado federal no Rio Grande do Sul.

O repasse teria sido motivado como "manutenção" de relacionamento com Tereza Campelo, esposa do candidato e uma das coordenadoras do gabinete de Dilma Rousseff, na época ministra da Casa Civil. Ao todo, foram doados R$ 200 mil, sendo R$ 100 mil no dia 19 de agosto de 2010, R$ 50 mil em 17 de setembro de 2010 e outros R$ 50 mil em 24 de setembro de 2010.

A defesa de Paulo Ferreira não foi encontrada para falar sobre as delações.

Estilac Martins Rodrigues Xavier

Estilac Xavier teria recebido R$ 250 mil da Odebrecht para campanha (Foto: Reprodução/RBS TV)

Em seu depoimento, o ex-executivo Valter Luis Arruda Lana relatou pagamento de R$ 250 mil para a campanha de Estilac Xavier para deputado estadual em 2010. O valor foi considerado "contribuição não contabilizada".

O atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que está de férias, conforme assessoria do TCE, respondeu que, primeiramente, irá se informar sobre o assunto.

"Informo à sociedade gaúcha que me pronunciarei a respeito da manifestação do ministro Edson Fachin quando dela tomar conhecimento através do acesso aos autos", avisa.

Anderson Braga Dorneles

Cinco ex-executivos da Odebrecht relataram pagamento de R$ 350 mil para Anderson Braga Dorneles, ex-assessor da ex-presidente da República Dilma Rousseff. A transação teria sido feita por meio do setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, conhecido como setor de propinas. "Objetivava-se, com tal ação, o repassasse à então Presidente da República informações de interesse do Grupo Odebrecht, incluindo notas técnicas emitidas pela a respeito de representantes de países pelos quais a Presidente empreendia viagens."

As cinco pessoas que prestaram depoimento são Cláudio Melo Filho, João Carlos Mariz Nogueira, José Carvalho Filho, Marcelo Bahia Odebrecht e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho.

Em nota, Dorneles informou que desconhece "o teor total das declarações". "Mas já posso afirmar que nunca solicitei ou recebi qualquer ajuda financeira de quem quer que seja. Tampouco autorizei terceiro que o fizesse em meu nome."

Ronnie Peterson Colpo Melo

Segundo o Ministério Público, depoimentos de Guilherme Pamplona Paschoal e de Paulo Roberto Welzel apontam o pagamento de R$ 80 mil para o atual prefeito de Uruguaiana, Ronnie Peterson Colpo Mello, durante campanha eleitoral.

Em nota, o prefeito disse que "foi pego de surpresa" na noite de terça-feira (12) ao ser informado que constava na lista. O chefe do Executivo salientou ainda que não cometeu "ato ilícito" ou recebeu "recursos de forma irregular ou algo do gênero".

"Estamos buscando informações mais concretas sobre o que se trata, sobre o que dizem nessas declarações, assim esclarecer e restabelecer a verdade! Tão logo obtivermos essas informações, estarei adotando as medidas judiciais cabíveis, afirmou.

Humberto Kasper e Marco Arildo Prates da Cunha

Os dois são ex-presidentes da Trensurb, empresa responsável pelo sistema de trem que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo. Em depoimento, Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Valter Luis Arruda Lana relatam pedido de pagamento de "vantagens indevidas" relacionadas à construção da linha 1 do Trensurb, entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. O valor do contrato correspondia a mais de R$ 323 milhões.

Segundo os depoimentos, os pedidos por repasses ocorreram em três situações diferentes. No primeiro, o deputado federal Marco Maia, que já foi presidente da Trensurb, solicitou pagamento de 0,55% do contrato "em razão da ausência de entraves durante o exercício da presidência da companhia". O encontro ocorreu em hotel de Porto Alegre e contou com a participação de Marco Arildo e Humberto Kasper, além de Marco Maia.

O segundo pedido foi feito entre o final de 2008 e 2009. Na época, o ministro Eliseu Padilha teria solicitado pagamento de 1% do valor do contrato "em decorrência de sua possível interferência no processo licitatório". A terceira cobrança teria sido feita pelo ministro de estado Paulo Bernardo que pediu 1% para "propiciar a inclusão da obra no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)".

Ainda segundo os dois depoentes, todas as demandas foram atendidas. Os pagamentos ocorreram entre 2009 e 2010 por meio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. No sistema, os beneficiários receberam codinomes. O ministro Eliseu Padilha foi chamado de "Bicuíra”, já o deputado federal Marco Maia foi apelidado de “Aliado”, Marco Arildo de “Sucessor”, Humberto Kasper de “Jornalista” e Paulo Bernardo de “Filósofo”.

Em nota, Marco Arildo Cunha disse que "não são verdadeiros os fatos relatados" pelos executivos da Odebrecht. "A execução da obra de extensão da Trensurb seguiu e respeitou todas as condicionantes estipuladas pelo Tribunal de Contas de União para realização da mesma." O ex-presidente da Trensurb disse ainda os órgãos de controle aprovaram "todas as contas" de sua gestão.

"Essas são acusações injuriosas, e vou provar minha total inocência e fazer que reparem os danos de imagem e profissional que me causaram. Estou à disposição da Justiça para o cabal esclarecimento dos fatos."

O G1 não conseguiu contato com Humberto Kasper.

Paulo Pimenta, Darcísio Perondi e Sérgio Zambiasi

Os deputados federais Paulo Pimenta (PT) , Sérgio Zambiasi (PTB) e Darcísio Paulo Perondi (PMDB) também foram citados nas delações, mas o STF deu mais prazo para a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigar.

De acordo com as declarações de Valter Luiz Arruda Lana e João Borba Filho, Zambiasi teria indicado uma instituição para a qual deveriam ser feitos repasses para o abastecimento de campanhas eleitorais, e também para pessoas indicadas pelos codinomes “Betão”, “Zambão”, “Legislador” e “Operador”. O pedido encaminha para o Ministério Público Federal a necessidade de uma análise mais aprofundada e adoção de novas medidas.

Para a RBS TV, Zambiasi disse que não teve acesso aos documentos, e que ainda não tem informações precisas a respeito, mas acredita ser de uma transferência, realizada em 2012, de uma empresa ao partido em seu nome, mas sobre a qual desconhece. Disse ainda que não era mais senador.

Paulo Pimenta disse que não sabe do que trata a citação de seu nome. Afirmou que recebeu doações das Braskem, e acredita que da Odebrecht, mas todas oficiais.

Darcísio Perondi afirmou que nunca recebeu doações da Odebrecht, nem da Braskem.

Vereadores de Uruguaiana

De acordo com as delações de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Paulo Roberto Welzel ao Ministério Público, foram repassados valores como contrapartida para a concessão de saneamento municipal de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, em 2012. Em 2011, a Odebrecht assumiu a prestação do serviço de água e esgoto na cidade.

De acordo com as delações, os então vereadores Luiz Augusto Fuhrmann Schneider, Francisco Azambuja Barbará, Ilson Mauro da Silva, Antonio Egício Rufino de Carvalho, Josefina Soares Bruggermann, Ronnie Peterson Colpo Mello, Jussara Osorio de Almeida, Rafael da Silva Alves e Luiz Fernando Franco Malfussi foram beneficiados pelos repasses.

Em um dos depoimentos, os delatores disseram ter doado R$ 70 mil para a campanha do deputado federal Frederico Antunes, e R$ 80 mil para o então vereador e hoje prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello (veja acima).

Por se tratarem de pessoas que não têm foro privilegiado, a procuradoria pediu que as informações fossem repassadas para a o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidir se acolhe a abertura de inquérito.

O ex-prefeito Luiz Augusto Schneider disse que ficou surpreso com a citação e negou ter recebido dinheiro da empresa. Ele classificou a delação como fantasiosa.

O ex-vereador Kiko Barbará negou ter recebido valores da Odebrecht, e disse considerar sem sentido a relação entre uma votação que aconteceu em 2009, para a abertura da licitação e uma suposta doação de campanha em 2012. Ele afirmou ainda que coloca à disposição da Justiça a quebra dos sigilos telefônico e bancário.

Já o vereador Rafael Alves disse que nunca recebeu dinheiro da Odebrecht, e que acredita que possa ter sido citado por ter sido defensor da concessão do serviço para a empresa.

A vereadora Josefina Soares negou ter recebido dinheiro e afirmou que está à disposição para prestar esclarecimentos.

A ex-vereadora Jussara Osório afirmou que a acusação é irresponsável e nega ter recebido dinheiro.

Já o radialista e candidato a vereador não eleito Franco Malfussi negou ter recebido dinheiro.

O ex-vereador Egídio Carvalho disse que recebia dinheiro da empresa em 2012 como patrocínio de um programa de TV a cabo, mas que não tinha relação com política porque não era vereador na época.

O ex-vereador Ildo Mauro da Silva, conhecido em Uruguaiana como Mauro Brum, negou ter recebido qualquer valor da empresa. Classificou a delação como uma piada, porque sempre foi contrário a concessão à Odebrecht.

A assessoria do deputado estadual Frederico Antunes não respondeu aos questionamentos.

Obra da perimetral

Em depoimento, João Borba Filho afirma ter recebido pedido de Benedicto Júnior para que fosse feito o repasse por conta de contratos cujos pagamentos ainda estavam pendentes. Teriam sido destinados R$ 119 mil para liberação de pagamentos ligados à Perimetral de Porto Alegre, sendo R$ 29 mil e R$ 90 mil a agentes públicos que ele não soube identificar. Narra, ainda, ter feito a solicitação desses pagamentos a Hilberto Silva, após autorização de Benedicto Júnior.

As informações foram remetidas para a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para mais investigações.

Em dezembro de 2016, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Porto Alegre enviou um ofício ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal do Paraná, solicitando informações sobre os repasses relacionados com as obras da Terceira Perimetral, que vieram à tona durante a 35ª fase da Operação Lava Jato.

No documento, a então procuradora-geral Cristiane da Costa Nery explicou que o pedido pretendia "verificar eventuais prejuízos ao erário público para adoção de providências eventualmente cabíveis".