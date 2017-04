Delações da Odebrecht: Jairo Jorge é suspeito de receber doação para campanhas Foram R$ 50 mil doado

Hoje no PDT, Jairo Jorge venceu os dois pleitos pelo PT, exercendo o mandato em Canoas de 2009 a 2016. Durante a delação, Alexandrino afirma que foi apresentado ao político pelo ex-governador gaúcho e ex-ministro Tarso Genro, então correligionário, como um "quadro de crescimento" no partido.

"Ele começou a se projetar no campo político do PT no Rio Grande do Sul e se candidatou em 2008 para prefeito de Canoas e depois se candidatou à próxima eleição, e foi reeleito, em 2012. Em ambas as campanhas nós participamos com doações", explica o delator.