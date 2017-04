Receita Federal orienta sobre comercialização de produtos durante a Fenamilho

Órgão fará visitas durante a Feira para coibir o comércio ilegal

A convite da Delegacia Regional da Receita Federal, com sede em Santo Ângelo, a assessora de comunicação da Fenamilho Internacional – 18ª edição, Eliete Carvalho e o secretário Executivo, TaironeKnapp, estiveram reunidos na última semana com os auditores fiscais da Receita, delegado adjunto Arlei Shonse o chefe da Secção Aduaneira, Carlos Jesus Pinto de Moras. O encontro aconteceu na sala de reuniões do órgão, oportunidadeem que os auditores apresentaram orientações que deverão ser repassadas para os expositores da Feira.

Com a proximidade de realização da Fenamilho Internacional, a preocupação dos órgãos de fiscalização é informar aos expositores que serão realizadas visitas para coibir o comércio de produtos sem procedência ou sem registro de fabricação (no caso de bebidas alcoólicas), mercadorias estrangeiras com entrada ilegal no país e ainda produtos falsificados.

O objetivo,segundo o Shons, é de prevenir a fraude comercial e dar segurança ao bom comerciante,possibilitando uma concorrência legal entre os expositores.