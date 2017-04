Bombeiros localizam corpo de homem que foi jogado no rio Inhacorá, em Boa Vista do Buricá

17/04/2017

Foi localizado por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (17), o corpo de Edemar Hubner, 56 anos, que foi jogado no leito do rio Inhacorá depois de um desentendimento entre ele o enteado de 17 anos, no interior de Boa Vista do Buricá.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Três de Maio, localizou o corpo da vítima próximo da ponte em São José do Inhacorá, na localidade de Beato Roque.

O adolescente, confessou a polícia que teria asfixiado Hubner e usando o carro da vítima que estava desacordada, removeu o homem até Linha Pardo, onde jogou o corpo dentro do rio. O crime ocorreu no final da madrugada deste domingo (16).

Os bombeiros fizeram buscas durante todo o dia de domingo, e retomaram no início da manhã de hoje quando localizaram o corpo no leito do rio.

A Polícia Civil foi acionada para os procedimento legais.