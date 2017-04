IPVA de veículos com placas final 6 e 7 vence nesta semana

A duas semanas do fechamento do calendário de 2017 do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), 65% dos contribuintes já quitaram o imposto, representando uma arrecadação de R$ 1,64 bilhão. Nesta segunda-feira, dia 17, vence o prazo de pagamento do imposto para veículos com placas de final 6, e na quarta-feira (19), para os que terminam em 7. Já o vencimento para os últimos três grupos de automóveis, caminhões, ônibus, camionetas e motocicletas, com final 8, 9 e 0, acontece na semana entre os dias 24 e 28 deste mês.

Os benefícios dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão continuam. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de mais 15%, para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10% e quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dará aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha mais 5% de desconto.

O IPVA 2017 incide sobre 3,864 milhões de veículos de uma frota total que já supera os 6,3 milhões, em todo o estado. A Receita Estadual espera arrecadar, neste ano, cerca de R$ 2,6 bilhões. Metade destes valores vão direto para as prefeituras, conforme o munício de emplacamento do veículo.

Serviço

Quem paga? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 1997.

Como pagar? Para quitar do imposto, o proprietário deve apresentar certificado de registro e licenciamento de veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar seguro obrigatório (DPVAT), licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar? Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi, Caixa (loterias) e Banco do Brasil (somente para clientes).

Consultas e dúvidas

Para auxiliar os contribuintes, a Fazenda disponibiliza um site específico sobre o imposto (www.ipva.rs.gov.br), onde é possível consultar todos os dados relativos aos veículos, como multas, valores a pagar e pendências. Além do site, o contribuinte poderá baixar o aplicativo da NFG para dispositivos móveis, disponíveis gratuitamente em Google Play e App Store. Com ele, além dos dados sobre a Nota Fiscal Gaúcha, o contribuinte pode se informar sobre os dados relativos ao IPVA 2017.

Fonte: Portal do Estado do Rio Grande do Rio Grande do Sul