17/04/2017

ASLE vai ao Brique da Praça dia 23 de Abril

A Academia Santo-angelense de Letras – ASLE comemora aniversário no próximo dia 24 de abril, segunda-feira, e para marcar a data uma série de ações serão desenvolvidas.

A Academia viverá um ano inteiro de festividades alusivas ao seus 25 anos de fundação, encerrando dia 24 de abril de 2018, data do aniversário de 25 anos.

Como tradicionalmente acontece, a cada ano, em seu aniversário, a ASLE vai ao BRIQUE DA PRAÇA no domingo, 23 de abril de 2017, com seu Varal da Poesia. E, no evento Show das Onze recebe seus amigos para um entrevero cultural, com música e poesia. Na oportunidade a entidade lançará sua programação oficial de aniversário, também recebendo autoridades locais.

Depois do Brique da Praça os escritores farão uma visita ao CTG Tio Bilia, que realiza sua Gincana Cultural. A ASLE acompanha a inauguração da Biblioteca da entidade tradicionalista, efetuando a doação de alguns exemplares de obras de seus escritores.

CONVÊNIO INTERNACIONAL

No dia 28 de abril, a ASLE fará a assinatura oficial de convênio com o Instituto Superior Lenguas Vivas, de Posadas, Argentina. A partir da assinatura deste convênio o Instituto passa a utilizar obras dos acadêmicos em seus cursos de línguas estrangeiras, utilizando-as nas aulas práticas de tradução. “Já existe a assinatura de uma carta de intenções, firmada em fevereiro deste ano. Agora vamos formalizar oficialmente. O convênio internacional prevê a tradução de obras de acadêmicos da ASLE para o espanhol, mediante autorização de uso de livros prontos, editados em PDF, disponibilizados via email, nos cursos realizados pela instituição, que envolvem disciplinas de tradução para professores e tradutores de idiomas”, explicou a presidente.

A reitora do Instituto e presidente da Fundación Valores, Margarita Gadea, estará em Santo Ângelo para assinar o convênio com a entidade.

AFLUÊNCIAS

Na mesma data, 28 de abril, a entidade lança em Entre-Ijuís a obra AFLUENCIAS, resultado do 15º Acampamento da Poesia, realizado em 2016, em parceria com o município de Entre-Ijuís e o Parque das Fontes.

FENAMILHO INTERNACIONAL E O LIVRO SOLIDÁRIO

A ASLE e escritores convidados terão um dia de atividades na Fenamilho Internacional, junto ao Pavilhão da Cultura. Será dia 02 de maio. Entre as ações estará o LIVRO SOLIDÁRIO, com obras dos acadêmicos sendo vendidas a preços simbólicos. “Dessas obras toda a renda será revertida para compra do mobiliário da entidade, que está em campanha pela sua sede própria”, destaca a presidente, jornalista Edna Lautert.