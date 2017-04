Acusado pelo assassinato de uma mulher em Santo Antônio das Missões foge da penitenciária

17/04/2017

Um dos presos da Penitenciária Estadual de São Luiz Gonzaga fugiu ontem no domingo de Páscoa. Danilo Tavares de Oliveira, 30 anos, é acusado de matar a esposa, Nilce da Silva Vicente, em Santo Antônio das Missões.

Conforme informações da Susepe, ele serrou as grades da cela e usou lençóis para escapar. O método é chamado "jiboia". Os agentes deram falta do apenado na hora do jantar. A Brigada Militar (BM) realiza buscas na região. Informações podem ser passadas de forma anônima à polícia pelo 190. Não ocorriam fugas no presídio desde 2015.

O caso

O assassinato da vítima, que tinha 22 anos, aconteceu em 08 de março deste ano, Dia Internacional da Mulher. Ela morreu com golpes de faca no bairro Jardim dos Pampas. O acusado estava preso preventivamente por feminicídio.