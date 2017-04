Foragido da justiça foi preso na madrugada de hoje (17), pela Brigada Militar em Augusto Pestana. O indivíduo de 21 anos foi abordado em via pública. Ele supostamente estava seguindo algumas pessoas no momento da detenção. O preso, natural de Coronel Bicaco, estava foragido do presídio de Três Passos. Ele foi levado para a penitenciária Modulada de Ijuí.