Colisão deixa oito pessoas lesionadas na BR 285, em Entre-Ijuis

14/04/2017

Um acidente envolvendo dois veículos deixou oito pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira, dia 14, na BR-285, em Entre-Ijuís.

A colisão frontal foi registrada por voltas das 4 horas da madrugada próximo ao pesqueiro Som Alegre e envolveu um Golf com placas BQV-7781 placas de Mogi Mirim-SP com três ocupantes, e um Focus com placas IPW-7751 de Bento Gonçalves-RS com cinco ocupantes. No total, as oito pessoas resultaram com ferimentos.

O SAMU e Corpo de Bombeiros auxiliaram no trabalho de resgate. Sete tiveram apenas escoriações ou ferimentos leves. Uma passageira do Focus resultou com maiores ferimentos e foi conduzida ao HSA, mas sem gravidade.