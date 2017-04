13ª Feira do Livro de Santa Rosa, uma feira plural

Aproximar o homem do livro é dever de todos aqueles que entendem a importância da leitura em seu âmbito maior: o de auxiliar o indivíduo na construção de sua própria identidade, instrumentalizando-o para um melhor entendimento do mundo. Partindo desta premissa, a 13ª Feira do Livro de Santa Rosa está sendo construída sem perder de vista questões pertinentes ao convívio em sociedade neste limiar do Século XXI.



Ao mesmo tempo em que a Feira incentiva o hábito da leitura ao propiciar o acesso a um catálogo diversificado de livros e outras publicações, estimula os escritores locais abrindo espaço para o lançamento de suas obras, ela também fomenta a troca de ideias e experiências em seus painéis e palestras.



“Pluralidades” será um destes painéis. “E se você fosse outro?”. Com este mote, alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Unijuí deram início a um projeto com a finalidade de promover a discussão e reflexão do público universitário e profissionais de mídia sobre questões de gênero, rótulo e empatia. A professora Vera Raddatz virá apresentar este projeto ao público da 13ª Feira do Livro. Para complementar a programação, o Instituto Federal Farroupilha de Santa Rosa proporcionará a participação da professora e pesquisadora Aline Giardin, que enfocará “corpo, gênero, sexualidades, população LGBT e suas relações sociais”. “Pluralidades” está agendado para a quarta-feira, 26 de abril, às 19h30min. O evento é gratuito, como de resto, toda a programação da Feira.



A 13ª Feira do Livro de Santa Rosa acontecerá no período de 26 a 29 de abril, no Largo do Centro Cívico Cultural. É uma realização da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, através da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, e tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Educacional, Sesc e Sesi.