AMM contextualiza importância da ponte Porto Xavier/San Javier para o turismo

Em Brasília, prefeitos da AMM buscaram apoio do ministro da Cultura e do secretário Executivo do MTur, junto ao Dnit e Ministério dos Transportes

Expressando o anseio da população missioneira, prefeitos da Associação dos Municípios das Missões (AMM) e Fundação dos Municípios das Missões (Funmisssões) reivindicaram o apoio do ministro da Cultura, Roberto Freire, e do secretário Executivo do Ministério do Turismo (MTur), Alberto Alves, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Ministério dos Transportes. “Em documento formal da AMM/Funmissões, foi solicitado que seja priorizada a construção ponte em Porto Xavier/Brasil e San Javier/Argentina, para a consolidação da Rota Misiones/Iguaçu, no contexto do Circuito Internacional das Missões Jesuíticas Guaranis”, explicou o diretor do Detur/Funmissões e prefeito de São Nicolau, Ricardo Klein (PP).

Infraestrutura administrativa

Conforme relata o documento, este roteiro turístico interliga os remanescentes dos 30 Povos Jesuíticos e tem seu ponto de passagem neste local. Além disso, os municípios fronteiriços de Porto Xavier e San Javier, contam com toda a infraestrutura administrativa (órgãos federais) para o desembaraço de mercadorias e atenção aos turistas. Cabe ressaltar, que este porto foi instalado em 1926, com a criação da Mesa de Rendas Alfandegadas, que hoje se destaca como um importante polo do comércio de exportação, importação e turismo, com significativo volume de cargas, gerando emprego e renda ao município, ao Estado e à União.



O ofício foi entregue às autoridades federais pelo diretor do Detur/Funmissões, Ricardo Klein e pelo vice-presidente da AMM, Paulo Peixoto, durante o 3º Encontro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial, que ocorreu em Brasília, dias 11 e 12 deste mês, que também contou com a participação do secretário de Turismo de São Miguel das Missões, Fabiano Morais.