Caminhoneiro de Santo Ângelo morre em acidente na RSC-153

Na noite desta terça-feira, dia 11, o 7ºRPMon realizou mais uma edição da Operação Avante em Santo Ângelo.

Com objetivo de coibir e prevenir ações delituosas dos principais grupos de crimes e contravenções, o 7ºRPMon efetuou barreiras, fiscalizações e identificação de pessoas através da Operação Avante.

Através da utilização de sete Policiais Militares, empregados em ações específicas, foram realizadas barreiras em quatro pontos diferentes da cidade, Praça Pinheiro Machado, Tamoio, Rio Branco, Calçadão e em frente ao Colégio Getúlio Vargas, sendo fiscalizados 20 veículos e abordadas e identificadas 40 pessoas, resultando 10 veículos autuados e um recolhido, além de ser confeccionado 01 Boletim de Ocorrência.

13/04/2017

Um homem de 34 anos morreu atropelado no início da noite desta quarta-feira (12), na RSC 472 em Porto Lucena na Região Fronteira Noroeste. O acidente aconteceu no Km 167, na localidade de Vila Catarina.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Santa Rosa, por volta das 19h o idoso Ciro Muller, de 70 anos, conduzia um automóvel Honda Acord, com placas de Porto Xavier, no sentido Porto Lucena – Santo Cristo e se deparou com uma carroça na lateral da pista de rolamento, e ao lado do veículo de tração animal caminhava um homem que foi atropelado pelo veículo.

Uma equipe do Samu esteve no local e constatou a morte do homem que foi identificado como Juceli Schulz. O motorista do veículo não ficou ferido.

Uma equipe volante da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santa Rosa, esteve no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Paulo Marques Notícias

Caminhão com carga de soja do Paraguai entrou no Brasil com 507 Kg de maconha

12/04/2017