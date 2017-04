SÃO MIGUEL DAS MISSÕES TERÁ MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERA

A Administração Municipal sempre visando o bem estar dos miguelinos e a segurança pública, que o Executivo Municipal de São Miguel das Missões tem buscado alternativas para tornar o município mais seguro, e uma destas possibilidades encontradas é a de instalar na cidade câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, o que comprovadamente diminui os índices de criminalidade.

Portanto, na tarde da terça-feira, 11, o Prefeito em Exercício Luiz Rodrigo Ribas, se reuniu com o Setor de TI da Prefeitura Municipal, Comando Militar, Presidente do COMSEPRO e o Vereador Eduardo Ezequiel dos Santos, para discutir mais uma etapa da elaboração do projeto de instalações de câmeras no perímetro urbano.

Projeto esse que provavelmente até o dia 30 de abril do corrente estará concluído, assim será buscadas alternativas para viabilizá-lo a instalação.