Sicredi disponibiliza R$ 150 mil para projetos de sustentabilidade

Programa Empreender para Transformar destinará recursos para projetos na região

Durante a realização das assembleias de 2017, foi aprovado o Programa Empreender para Transformar da Sicredi das Culturas RS. Este Programa tem como objetivo fomentar as ações sustentáveis e locais desenvolvidas nos 13 municípios da sua área de ação, contribuindo assim, com o desenvolvimento humano das comunidades e com a propagação dos valores e princípios do cooperativismo.

Conforme a assessora de programas de relacionamento, Ana Pannebecker, “os recursos do Programa serão destinados para projetos desenvolvidos com públicos de todas as idades, priorizando aqueles relacionados a crianças e jovens, desde que tenha o propósito de promover direta ou indiretamente os valores de cooperação e cidadania”. Dentre os projetos que podem ser financiados estão aqueles com cunho educacional, cultural, esportivo ou de sustentabilidade.

A partir deste Programa serão beneficiadas entidades que são legalmente constituídas, devendo ter CNPJ e Estatuto Social e/ou Contrato Social. “No caso de escolas públicas ou cooperativas escolares, os projetos poderão ser encaminhados por outra entidade de representação. As entidades beneficiadas deverão ser associadas e possuir movimentação regular com a Sicredi das Culturas RS”, reforça Ana Pannebecker.

As inscrições deverão acontecer entre 10 de abril e 30 de maio de 2017, e deverão ser realizadas exclusivamente através do site www.pertencersicredi.com.br/pet, conforme o formulário padrão. A assessora informa ainda que “o regulamento completo também está disponível no site e a previsão é de que os recursos sejam disponibilizados a partir do 01 de julho de 2017”.