Mato Queimado escolhe suas soberanas neste sábado

Esse ano a escolha das soberanas de Mato Queimado está a cargo da Coach e Trainne de Soberanas Viviane Borghetti de Cerro Largo, que tem 8 anos de experiência nesse trabalho, já treinou mais de 70 candidatas, e como coordenadora dessa preparação, que envolve, coragem, autoconhecimento, auto confiança, passarela, postura, etiqueta social, dicção, oratória e desinibição, com apoio da Prefeitura Municipal, ela lançou um desafio para as candidatas valendo pontuação, cada candidata teve que fazer um vídeo, falando seu nome, idade, onde estuda, falando de Mato Queimado e convidando para o baile de Pascoa e escolha das Soberanas, e cada candidata tendo no mínimo 60 compartilhamentos e 200 curtidas no vídeo, ganha automaticamente 0,5 pontos, a pontuação entra na avaliação da parte cultural, que é uma das etapas a serem avaliadas, a intenção desse vídeo é já trabalhar a desinibição, a dicção, a simpatia, a postura de cada candidata, pois quanto mais treino melhor preparada estará!!! E também em divulgar as belezas dessa linda cidade de Mato Queimado bem como sua cultura e tradição!!!!! Pedimos assim a participação e apoio de todos, a validação para pontuar os números mínimos exigidos ( curtidas e compartilhamentos) é até dia 11 de Abril de 2017, lembrando que essa é só uma das 3 etapas de avaliações, terão mais 2, uma que é dia 12 de Abril - a Avaliação Cultural, e a outra que é o baile de escolha dia 15 de Abril no Esporte Clube São Luiz.