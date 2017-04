REGIAO - PEIXES PODEM SER VENDIDOS, DESDE QUE ESTEJAM VIVOS

A região não possui nenhum abatedouro credenciado para o abate

Na Semana Santa, tradicionalmente aumenta o consumo de peixes na mesa dos brasileiros. Além da venda nos supermercados, muitos produtores criam os peixes em açudes ou pescam em rios para a venda. A comercialização é permitida, desde que o animal esteja vivo. A região não possui nenhum abatedouro credenciado para o abate.

Conforme o supervisor regional da Agricultura, Alonso Andrade, a venda dos peixes vivos é legal. No entanto, é obrigatório que seja feito o credenciamento no setor responsável em cada prefeitura da região.

Ao fazer o processo, o produtor ainda deve ser orientado sobre as boas práticas para uma venda segura. Ele ainda destaca que a fiscalização da venda nos municípios não é responsabilidade da secretaria, e sim das vigilâncias sanitárias de cada cidade. "Existem muitas informações e boatos sobre isso, de que eu ou a minha equipe vai fiscalizar isso, mas não é nossa responsabilidade", explica.

Feira do Peixe Vivo

Em Jóia a venda de peixe vivo acontece na praça Brasilina Terra. São peixes que variam em média de 4 a 8 quilos.

Santiago é exemplo

Alonso ressaltou na entrevista práticas de sucesso de outros municípios, que tem estrutura permanente de feiras de peixes. É o caso de Santiago, que inaugura a estrutura hoje à tarde.

O Pavilhão da Piscicultura, com toda uma das melhores estruturas do Estado para a comercialização, com capacidade para abrigar 10 produtores ao mesmo tempo. São sete piscinas para a venda do peixe vivo. O empreendimento foi construído pela prefeitura com recursos de R$ 250 mil (via emenda do deputado federal Paulo Pimenta, do PT). Conforme o supervisão, é triste que São Luiz Gonzaga esteja ficando pra trás nesse sentido.