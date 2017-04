PMDB: Encontro regional ocorreu no sábado, em Santo Ângelo

A Coordenadoria Regional do PMDB das Missões fez balanço positivo do encontro realizado neste sábado (08), na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. Reuniu o líder do Governo Deputado Gabriel Souza, Deputado Costela, representação de Perondi, Osmar Terra, Marcio Biolchi e lideranças missioneiras.

A unificação do discurso do PMDB, debate franco, realidade financeira, desafios avanços da gestão no Estado foram os temas debatidos.

"Demonstramos nosso compromisso com o Rio Grande do Sul e a nossa responsabilidade com o futuro", avalia a coordenadora Nara Damião.

Também foi discutida a Carta Missioneira, que levanta as principais obras estratégicas para a região das Missões, e a importância de ampliar o debate de temas nacionais e estaduais com a base. O alinhamento do diálogo permanente com os representantes regionais de governo, ainda pautou o encontro.

Segundo Nara, o desafio da coordenadoria agora é a unificação da região, e o partido retomar o seu papel de protagonista e de sua expressão política debatendo a candidatura regional do PMDB para deputado estadual e federal. Ficou definido para maio com o presidente Alceu Moreira, um novo encontro em Guarani das Missões.