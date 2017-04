Presa quadrilha que agia em toda a região Sul do Brasil

Sete homens foram presos na tarde desta terça-feira (11) suspeitos de integrarem a quadrilha que rendeu funcionários e assaltou uma cooperativa de crédito em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (10).



Com os presos, foram apreendidos quatro armas, munições, toucas ninjas, telefones celulares e cerca de R$ 42 mil, que a polícia acredita ser parte do valor roubado do banco, além de três carros que foram utilizados na ação.



Entre os detidos, três estavam foragidos. Eles foram autuados em flagrante por formação de quadrilha, posse de arma, falsificação de documentos e roubo a banco. Imagens comprovam a participação dos suspeitos durante a ação na cooperativa de crédito.



O grupo criminoso é investigado pelo assalto a uma lotérica em Viadutos, na mesma região. A polícia desconfia que a mesma quadrilha tenha assaltado outro banco em Ibirapuitã.



Ainda de acordo com a investigação, os assaltantes alugaram um apartamento há três meses no Centro de Erechim. A quadrilha atuava também nos estados de Santa Catarina e Paraná.



Fonte: Agência RBS.