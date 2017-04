Polícia Civil de Ijuí esclarece mais três assaltos e prende um dos suspeitos

Somente nesta semana, a Polícia Civil de Ijuí divulgou fatos que envolvem esclarecimentos de seis roubos no município, com prisão de alguns suspeitos das autorias. Hoje, o delegado, Gustavo Arais, informou sobre três casos. Um dos fatos envolvem assalto praticado no dia 2 de janeiro deste ano nos Viveiros Hoffmann. Naquela ocasião, três bandidos armados invadiram o estabelecimento, renderam e amarraram várias vítimas. Após, roubaram jóias, dinheiro, celulares, tablet, um revólver e um automóvel Toyota Corolla, além de terem agredido um funcionário. O veículo foi recuperado logo em seguida.



Outro assalto esclarecido diz respeito ao roubo de um Fiat Pálio, no dia 2 deste mês, à noite, na rua 13 de Maio, quando um casal foi surpreendido por dois elementos. A dupla ainda levou a bolsa da mulher e celulares. O automóvel foi recuperado no dia seguinte. Além disso, a Polícia Civil ijuiense investigou o assalto realizado no último dia 3, por volta das 5 horas da madrugada, no supermercado Rei das Frutas. Na ocasião, um funcionário, que chegava para trabalhar, foi abordado por quatro assaltantes encapuzados. Com uso de arma de fogo e mediante agressão, os marginais roubaram 400 mil reais em dinheiro e cheques do estabelecimento.



Segundo o delegado Gustavo Arais, após inúmeras diligências investigativas foram obtidas robustas provas que demonstram a certeza da participação de Joel dos Santos da Luz, de 31 anos, foragido da Justiça da Comarca de Passo Fundo desde 2016. Ele foi preso nesta tarde no bairro Luiz Fogliato de Ijuí e encaminhado à Penitenciária Modulada.



Junto com Joel dos Santos da Luz, houve apreensão de vasta quantidade de cabides, que a Polícia desconfia que seja provenientes de furtos no comércio da cidade. O delegado Arais ainda frisou que a Polícia Civil continua investigação para apurar os comparsas do preso, que tem uma vasta ficha policial.