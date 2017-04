O 5º Casamento Coletivo de Tupanciretã será no dia 27 de maio na Casa de Cultura José Mariano de Freitas Beck. Nessa edição, o número de casas inscritos,33, surpreendeu os organizadores, o número máximo anterior foi 25 casais.

A Secretária de Esporte, Cultura e Lazer ,Janete Secchi, que organiza o Casamento com o apoio do Cartório de Registro Civil ,disse nessa manhã no programa Variedades da rádio Tupã ,que hoje à noite ,às 19h ,será realizada reunião com os casais para tratar da documentação. A reunião inicialmente marcada para a Casa de Cultura será na Sala de Reuniões da Secretaria de Educação, no prédio da prefeitura (Janete 1)