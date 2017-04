Criança Feliz é lançado no RS com adesão de 72 municípios. J.Castilhos aderiu

O programa Criança Feliz do governo federal foi lançado na manhã desta segunda-feira (10) durante ato no Palácio Piratini. Na primeira fase, 72 municípios gaúchos aderiram ao programa. O público alvo são: gestantes; crianças de zero a três anos e suas famílias, beneficiárias do Bolsa Família; crianças com deficiência, de até seis anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), incluindo as vítimas de microcefalia por zika vírus; e a criança de até seis anos, afastada do convício familiar em razão da aplicação de medida de proteção.

O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a aderir ao Criança Feliz, lançado em outubro de 2016. O programa reforça o marco legal da primeira infância e promove o desenvolvimento integral das crianças nos primeiros anos de vida, considerando sua família e seu contexto social. Tem como base as visitas domiciliares e ações intersetoriais. No país, até agora, 2.529 municípios integram o programa.

“Ao celebrarmos o programa Criança Feliz aqui no Rio Grande do Sul, estamos reafirmando a importância do trabalho integrado e conjunto, principalmente na gestão pública, para fortalecer as ações voltadas ao cuidado e à atenção em saúde, educação e proteção, nos primeiros anos de vida das nossas crianças”, afirmou o governador José Ivo Sartori.

Sartori cumprimentou o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, pela criação do Programa Primeira Infância (PIM) há 14 anos no estado e agora sua ampliação nacional com o Criança Feliz. “Este evento marca também um grande investimento no futuro, porque pensar na qualidade da infância pode reverter índices negativos, quebrar ciclos de violência e nutrir a cultura da paz. Sabemos que nenhuma política pública será completa se não atuarmos com eficiência na prevenção”, destacou o governador.

Conhecido como o pai do PIM, o ministro Osmar Terra reafirmou que o Primeira Infância Melhor é o modelo do Criança Feliz. Terra citou que o PIM virou lei estadual em 2006, com aprovação de um projeto de lei da então deputada estadual Maria Helena Sartori, e que, ao assumir a prefeitura de Caxias do Sul, Sartori implantou o programa, que virou case de sucesso para o mundo. “Não faltará dinheiro para o Criança Feliz. O ministério vai custear o programa. Será pago R$ 65,00 por criança visitada ao mês, fora os recursos destinados aos profissionais que farão as visitas domiciliares. Os prefeitos não precisam se preocupar”, garantiu o ministro.

A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, destacou que as ações do Criança Feliz e do Primeira Infância Melhor (PIM) serão integradas no estado. “Ambas as iniciativas têm como foco a prevenção, a promoção, o desenvolvimento integral do ser humano, a gestão articulada e intersertorial. Servem de porta de entrada dos serviços já oferecidos pelas redes de proteção aos direitos da criança e do adolescente”, afirmou.

Maria Helena enfatizou também que o governo do Estado investe em programas que possibilitam a construção de uma nova história de vida para crianças, adolescentes e suas famílias. “Além do PIM, temos as Cipaves, que são as comissões internas de prevenção de acidentes e violência escolar, que reúnem toda a comunidade escolar para buscar um melhor ambiente escolar e a cultura da paz”.

O secretário da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou que os resultados imediatos deste conjunto de ações são “a melhora na qualidade do pré-natal e a redução da mortalidade infantil”. Criadora do PIM e secretária municipal da Saúde de São Lourenço do Sul, Arita Bergmann, afirmou que políticas públicas como o PIM e o Criança Feliz “fazem a diferença na vida das famílias e dos municípios”.

Criança Feliz

O programa integra ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, justiça e cultura, executadas de forma descentralizada e integrada, mediante a conjugação de esforços entre união, estados e municípios. As famílias são acompanhadas por profissionais capacitados que fazem visitas domiciliares periódicas para estimular o desenvolvimento infantil, com ênfase nos primeiros mil dias de vida. Em cada município, o programa estará ligado ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Em fevereiro deste ano, decreto instituiu o Comitê Gestor do Criança Feliz no estado. O grupo, formado por representantes das secretarias de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos; da Saúde; da Educação; e da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, é responsável pelo planejamento e pela articulação do programa no RS. A previsão de conclusão da capacitação dos profissionais que vão atuar nos 72 municípios gaúchos é até 30 de junho. No RS, 12.980 gestantes são beneficiárias do Bolsa Família. São 204.772 crianças de até seis anos e 4,8 mil crianças com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada.

PIM

O Criança Feliz tem como referência o Programa Primeira Infância Melhor (PIM) implantado no Rio Grande do Sul em 2003. O PIM está em 242 municípios e atende 51,7 mil famílias, 7.755 gestantes e 56.870 crianças. As famílias recebem visitas domiciliares semanais. Os profissionais desenvolvem atividades lúdicas voltadas à promoção das habilidades/capacidades das crianças, considerando o contexto cultural, necessidades e interesses da família. Os participantes do PIM também recebem atendimento individual e em grupo, com abordagem comunitária.

Acordo de Resultados

A capacitação de municípios para a implantação e execução do Criança Feliz faz parte dos indicadores do Acordo de Resultados 2017 da Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos. O Acordo de Resultados, assinado por todas as secretarias e vinculadas, consiste no acompanhamento dos projetos definidos como prioritários para serem executados pelo governo do Estado. Envolve o planejamento de indicadores de desempenho, ações e eficiência da gestão. Essa rede de governança prioriza as demandas da sociedade com intuito de construir um governo mais eficiente na aplicação de recursos, mais ágil e menos burocrático, que, de forma transparente, dialogue com a população e entregue serviços de qualidade.

Texto: Mirella Poyastro fotos Luiz Chaves/Palácio Piratini

Municípios que aderiram ao Criança Feliz:

1. Charqueadas 2. Viamão 3. Iraí 4. Arroio Grande 5. Uruguaiana 6. Santa Rosa 7. Cristal 8. Frederico Westphalen 9. Porto Xavier 10. Alegrete 11. Ametista do Sul 12. Horizontina 13. Canoas 14. Tapes 15. Júlio de Castilhos 16. Balneário Pinhal 17. Ijuí 18. Montenegro 19. Candelária 20. Venâncio Aires 21. Vera Cruz 22. Farroupilha 23. São José do Norte 24. Cacequi 25. Rosário do Sul 26. São Lourenço do Sul 27. Carazinho 28. Esteio 29. Sapiranga 30. Piratini 31. Giruá 32. Palmares do Sul 33. Planalto 34. Redentora 35. Taquari 36. Estância Velha 37. Barros Cassal 38. Tramandaí 39. Rolante 40. Herval 41. Nova Prata 42. Restinga Seca 43. Passo Fundo 44. Santiago 45. Parobé 46. Jaguarão 47. Imbé 48. Espumoso 49. Rio Grande 50. São Pedro do Sul 51. Cruz Alta 52. Caxias do Sul 53. Capão do Leão 54. Coronel Bicaco 55. Tenente Portela 56. São Gabriel 57. Taquara 58. Hulha Negra 59. Fontoura Xavier 60. Encruzilhada do Sul 61. Panambi 62. Arroio dos Ratos 63. Canela 64. Marau 65. Palmeira das Missões 66. Estrela 67. Dom Feliciano 68. Ronda Alta 69. Dom Pedrito 70. Bento Gonçalves 71. Campo Bom 72. Pedro Osório