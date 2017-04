Mulher mata companheiro com golpe de machado em São Sepé

Um homem de 44 anos foi morto com um golpe de machado pela própria companheira na tarde deste domingo, em São Sepé. A vítima foi identificada como Alexandre Coelho da Silva. Segundo a Brigada Militar, o crime aconteceu por volta das 14h enquanto o homem dormia na residência do casal na Rua Daia Gazem, no bairro Santos.

A mulher foi ao presídio da cidade para confessar o crime. O SAMU foi acionado e quando chegou ao local encontrou o homem sem vida.

Ela disse à polícia que era ameaçada frequentemente pelo marido, que tinha antecedentes criminais. A mulher cumpre pena no regime fechado e estava fora do presídio no final de semana devido ao benefício de saída temporária.