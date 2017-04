Criminosos explodem agência bancária, fazem cordão humano e atiram contra posto da BM em Pouso Novo

Criminosos explodiram uma agência bancária, fizeram um cordão humano com vítimas e atiraram contra uma viatura e o posto da Brigada Militar em Pouso Novo, no Vale do Taquari, na madrugada deste sábado (8). O alvo foi a agência do Banco do Brasil.

De acordo com informações da Brigada Militar, o ataque ocorreu pouco antes de 1h. Testemunhas disseram que os bandidos estavam utilizando fuzis. Eles obrigaram que os reféns formassem um cordão humano em frente à agência até que concluíssem a ação. Cerca de 10 pessoas foram mantidas como reféns. A quadrilha ainda tentou atacar uma agência do Sicredi na cidade. A fachada foi quebrada, mas os criminosos não chegaram a entrar no local.

Eles metralharam uma viatura e o posto da Brigada Militar. O objetivo era que os policiais não conseguissem perseguir a quadrilha. As informações dão conta de que somente dois PM´s estavam no local. Eles não ficaram feridos. Na fuga, os assaltantes levaram três pessoas como reféns. Duas delas foram libertadas pouco depois e um homem ainda foi obrigado a seguir com os bandidos. Ele também acabou sendo solto em Encantado, distante 35 quilômetros de Pouso Novo. Nenhum deles ficou ferido.

Guarnições de cidades vizinhas estão mobilizadas em apoio para tentar localizar os criminosos. Cinco bandidos participaram do assalto. Eles teriam fugido em dois veículos ainda não identificados. Não há informações se o dinheiro do banco foi levado.

Foto: Brigada Militar /Divulgação