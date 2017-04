Criminosos rendem funcionários e assaltam banco em Erechim

Assaltantes armados roubaram uma agência da Cooperativa de Crédito Cresol, em Erechim, no Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (10). O crime ocorreu no momento da chegada de funcionários, que foram rendidos pela dupla.

Segundo a Brigada Militar, os criminosos estavam dentro de um carro estacionado na Rua São Paulo, no Centro, monitorando a movimentação da agência. Eles obrigaram uma das vítimas a abrir o cofre, e pegaram dinheiro.

Os assaltantes conseguiram voltar para o carro e deixar a região antes da chegada da polícia. A Brigada Militar faz buscas, e monitora as saídas da cidade para encontrar os criminosos.