Semana Santa: Preço do peixe está em alta

Quem não abre mão da tradição na Semana Santa terá de gastar mais neste ano. Um dos principais alimentos consumidos no período, o peixe deve ser comercializado, em média, a R$ 13,06, o quilo, no Estado - cerca de 10% mais caro que no mesmo período do ano passado, acima da inflação (4,57% nos últimos 12 meses).



De acordo com levantamento da Emater/RS, o valor do quilo do produto varia entre R$ 16,84 na Região Metropolitana de Porto Alegre e R$ 9,54 na regional da Emater de Lajeado, tradicional produtora de peixe. O peixe já havia apresentado valorização de 23% no ano passado, conforme a pesquisa.



A Semana Santa é a principal época de venda para a piscicultura e absorve em torno de um quarto da produção anual gaúcha. A expectativa é que 4,3 mil toneladas de peixe sejam comercializadas apenas nestes sete dias em 2017, movimentando R$ 56,7 milhões.



O governo estadual está fomentando a atividade por meio de abertura de tanques em pequenas propriedades rurais. Em parceria com os municípios, o Estado oferece trabalho de escavação a R$ 40,00 por hora, o que significaria em torno de 20% do valor de mercado, segundo ele. Em 2016, foram abertos 800 tanques, e outros 120 já foram finalizados nos três primeiros meses de 2017.



Fonte: Jornal do Comércio. Foto: Emater-RS.