Pai joga bebê de 5 meses na parede por causa de choro

Um bebê de cinco meses está internado em estado grave em Santo Ângelo. Ele foi arremessado contra a parede na noite de sexta-feira, 07. O caso aconteceu na localidade da Rondinha, interior de Mato Queimado.



Conforme a conselheira tutelar Vânia Birck, o pai da criança se irritou com o bebê que estava chorando, e o atirou contra a parede. Ele havia acabado de chegar em casa após uma pescaria. A criança estava no quarto com a avó, que mora com os pais do bebê. No boletim de ocorrência consta que o pai sofre de transtorno mental.



A criança foi socorrida e levada ao Hospital de Caibaté, e depois transferida para Santo Ângelo. A Brigada Militar foi acionada no hospital e registrou a ocorrência por maus tratos. Segundo Vânia, ele teve traumatismo craniano. Foram realizados exames para verificar se será necessário fazer cirurgia. A perícia também foi acionada.



O acusado se apresentou à polícia ontem e entregou uma espingarda que guardava em casa. O caso chocou a comunidade de Caibaté e Mato Queimado.