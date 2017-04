Jóia: Prefeito solicita reforço na BM

O prefeito de Jóia, Adriano Marangon de Lima, esteve no Comando Geral da Brigada Militar, em Porto Alegre. Na ocasião, participou de audiência com o Coronel Andreis Silvio Dal”Lago, onde protocolou ofício. Nele, solicitou diversas ações da BM local relatando várias justificativas. Entre as quais o fato de Jóia ter grande extensão, com a maior parte dos habitantes residentes na zona rural.



Também salientou necessidade de patrulhamento rural, devido aos abigeatos, roubos de agrotóxicos e invasões de propriedades. Ainda foi expressada a questão da BM joiense não ter veículo apropriado para executar as patrulhas, e os que estão disponíveis são sucateados e não resistem a trafegabilidade necessária. Por fim, a questão do município contar com baixo efetivo da Brigada Militar.