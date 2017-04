Acidente fatal entre Augusto Pestana e Jóia

SEGURANÇA

09/04/2017 Postado por Mateus Heck



Um grave acidente ocorrido hoje, 09/04, por volta das 17h, resultou em uma morte de um homem.



O acidente ocorreu na ERS 522 em Cará, município de Jóia. Um Toyota Ethios, saiu da pista e colidiu num barranco. O motorista, Rudi Antônio Stein, 21 anos, foi projetado para fora do veículo. Ele faleceu no local. O jovem estava sozinho no veículo. Rudi Antônio Stein, residia em Jóia mas estudava em Ijuí.



A Polícia Rodoviária Estadual de Cruz Alta está em atendimento desta ocorrência.