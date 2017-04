Colisão frontal deixa dois mortos na BR 472, em São Borja

09/04/2017

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na noite deste domingo (9) na BR-472 em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h30 no km 407 da rodovia.

Morreram um passageiro do caminhão, Dario Link de 68 anos, natural de Horizontina e residente em Três de Maio e o motorista do carro, um homem que portava documento falso e uma Montana possivelmente com placas clonadas e portanto ainda sem apuração quanto sua verdadeira identidade.

O motorista do caminhão Valdir Link de 60 anos, ficou levemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Ivan Goulart, na cidade de São Borja. Ainda estava no caminhão Ari Link que não teve ferimentos.

Os irmãos Link voltavam de uma pescaria na fronteira oeste, uma atividade de lazer cultivada pelos irmãos. Ari e Valdir são sócios proprietários de uma indústria de beneficiamento de madeira na localidade de Bela Vista, município de Horizontina. O irmão deles, Dário, que faleceu residia em Três de Maio.

A Polícia tenta agora identificar o motorista da Montana e vai também investigar as causas do acidente.