São Miguel das Missões: 1ª SEMINÁRIO REGIONAL AGROPECUÁRIO

A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca, Convida os Prefeitos Municipais, Secretários Municipais de Agricultura, Médicos Veterinários, Agentes de Inspeção, Proprietários de Agroindustriais e Frigoríficos e Produtores Rurais, para participarem do 1ª SEMINÁRIO REGIONAL AGROPECUÁRIO, no dia 27 de abril de 2017, no Tenondé Park Hotel de São Miguel das Missões. REGIONAL AGROPECUÁRIOONVITE 1ª SEMINÁRIO

Herculano de Medeiros Neto – Técnico Florestal Prefeitura São Miguel das Missões

Palestrantes: Waldir Pillon – Engenheiro Agrônomo Prefeitura São Miguel das Missões

Tema: Licenciamento Ambiental Municipal

8ª Palestra

Palestrante: Osmar Bastos – Técnico Agropecuário Secretaria de Agricultura

Tema: Melhoramento Genético

7ª Palestra

14h:50min – Intervalo

Palestrante: Glaucia Medeiros – Médica Veterinária, Secretaria de Agricultura

Tema: Qualidade do Leite

6ª Palestra

Palestrante: Daniel Holanda – Veterinário Fiscal Estadual Agropecuário, IDA Roque Gonzales

Tema: Programas Sanitários, Febre Aftosa, Brucelose e Tuberculose

5ª Palestra

Tarde

12h:00min – Almoço no Local (valor R$ 30,00)

Palestrante: Emanuel Pereira Boeira – Médico Veterinário, Fiscal Estadual Agropecuário, IDA São Miguel das Missões

Tema: Fiscalização de Produtos de Origem Animal

4ª Palestra

Palestrante: Jorge João Lunardi – Médico Veterinário Emater-RS /ASCAR

Tema: Programa Estadual de Agroindústria Familiar

3ª Palestra

Palestrante: Alonso Duarte de Andrade – Engenheiro Agrônomo, Supervisor Regional da Agricultura da 17º Supervisão Regional da Agricultura de São Luiz Gonzaga

Tema: Fiscalização Sanitária (Barreiras)

2ª Palestra

Palestrante: Sandro Aparício Ribas dos Santos – Médico Veterinário Responsável pela Inspeção da Secretária Municipal de Agricultura de São Miguel das Missões.

Tema: Inspeção Agroindústrias

1ª Palestra

09h:00min

Abertura

08h:30min – credenciamento

Manhã