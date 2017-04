Santa Rosa: Dia do povo no Bairro Bela Vista

No último dia 05 de abril, foi realizado o dia do povo na sede da Associação da AGCO no Bairro Bela Vista.





Estiveram presentes o Prefeito Alcides Vicini, o Vice-Prefeito Dr. Luís Antônio Benvegnú, Secretários, Diretores, Assessores, presidente da Associação de Moradores e população local.





Segundo o Superintendente Geral de Governança, Dr. Luís Antônio Benvegú, foram diversas ações feitas que antecederam o dia do povo, como: Tapa buracos, sinalização das ruas, podas de árvores, roçadas, pinturas de cordões, pintura da linha direcional da calçada, construção de muretas, construção de bases para os pontos de ônibus e a revitalização da praça.





O gabinete da 1° Dama ofereceu cursos de enfeites de Páscoa, reunindo aproximadamente 40 mulheres nos dois dias de curso.





Já no dia do povo o Prefeito, Vice-Prefeito e demais servidores presentes no evento, receberam a população ouvindo as demandas da comunidade. Foram beneficiadas com as ações aproximadamente 700 moradores, 200 casas e 32 apartamentos. Estiveram presentes no dia do povo aproximadamente 50 pessoas.





As 10:30 da manhã foi entregue para a comunidade o passeio público ao lado da área de preservação ambiental.





Conforme o Gerente de Políticas Comunitárias Maicon Zamboni, tais ações como o dia do povo fazem parte do Projeto Aproxima, que visa aproximar a administração pública da comunidade. “Estar presente na comunidade é o objetivo do governo, que visa essa aproximação com os moradores dos bairros e vilas de nossa cidade. Tal ato levará a um real conhecimento das necessidades da população”.