DEZESSEIS DE NOVEMBRO COMEMORARÁ ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO COM AMPLA PROGRAMAÇÃO

O município de Dezesseis de Novembro irá comemorar o 29° aniversário de emancipação Político Administrativa neste mês. A municipal preparou uma ampla programação de festividades.

As atividades terão início na próxima sexta-feira (07), com abertura oficial às 14h na Praça Hugo Hoff,oportunidade em que haverá assinatura dos contratos de financiamento de lavoura de alfafa. O evento ainda terá a 3ª Feira da Agricultura Familiar e Artesanatos, com inauguração das novas estruturas. Será realizado show humorístico com Beto Pires; brinquedos infláveis do Sesc, lanches e doces para crianças.

No sábado (08), às 8h30min, será realizado os Jogos Rurais Sol a Sol na comunidade da Serra São Jerônimo. Na segunda-feira (10), a programação conta com show baile com João Luiz Correia no Ginásio de Esportes. Na terça-feira (11) às 19h30min a Praça Hugo Hoff receberá cinema ao ar livre.

Já na sexta-feira (21), às 23h, haverá baile com a banda Rainha Musical no Ginásio de Esportes. O encerramento ocorre no domingo (23), quando será realizado o Encontro Regional da 3ª Idade, o evento será no Salão da Comunidade Católica de João de Castilhos.