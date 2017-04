EX-PREFEITO DE BOSSOROCA SE EXPLICA SOBRE RECURSOS DEIXADOS EM CAIXA NO FIM DA GESTÃO

Ele explica que nem todo o recurso é livre

Uma interpretação incorreta de informações criou polêmica em Bossoroca. As declarações dadas pelo ex-prefeito Ardi Jaeger (PP), a respeito do valor deixado em caixa no fim do mandato, causaram repercussão na comunidade. Ele chegou a ser convocado pela Câmara de Vereadores a prestar esclarecimento sobre os valores.

Em entrevista ele falou detalhadamente sobre os recursos deixados no caixa em 2016. Segundo o ex-prefeito, as informações são públicas e estão disponíveis no Tribunal de Contas do Estado.

O progressista explicou que em 2016, a Prefeitura de Bossoroca tinha orçado o valor de R$ 28.945.000,00. A arrecadação foi maior, e chegou a R$ 30.376.961,75. O valor somou cerca de 1,4 mil a mais.

Ele relatou que todos os investimentos obrigatórios, como a educação e saúde, foram corretos. O montante investido em educação foi de 26%, já em saúde de 16,9%. Ainda foram pagos R$ 428.089,39 em contas e R$ 161.486,88 para bancos. O montante, em 30 de dezembro de 2016 era de R$ 2.958.404,43, conforme o prefeito.

O recurso de repatriação, na ordem de R$ 353.336,95 foi oficiado no dia 30, mas só recebido em 02 de janeiro de 2017. Ainda conforme Jaeger, a interpretação errada se deu por entenderam que todos os recursos eram livres. "Reafirmo aqui que não eram todos livres, estava tudo separado ao que é destinado, como saúde e educação", explica.

Ele ainda destaca que a nova caminhonete comprada pelo sucessor, Juca Dutra, foi com dinheiro que já estava no caixa. O recurso, de R$ 128 mil, estava destinado para esse fim.

Ardi reitera que sempre agiu com honestidade e transparência, com o máximo de economia. "Nunca usei diária, celular da prefeitura nem décimo terceiro", pontua. O ex-prefeito também afirmou que não tem pretensões políticas futuras.

Para muitos, ele fez demagogia.