Ocorreru hoje, quinta-feira (06), em São Luiz Gonzaga a reunião da Associação dos Legislativos das Missões (ALM) . A reunião teve início às 19h, na âmara de Vereadores. O encontro de trabalho contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE), conselheiro Marco Peixoto e equipe técnica do Tribunal de Porto Alegre.