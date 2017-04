Flagrantes ocorreram em menos de dois meses

Na noite desta quinta-feira, 06, a PRF abordou na BR 285 em São Borja um veículo GM Celta com placas de Criciúma/SC, conduzido por um homem de 32 anos e passageiro de 28 anos, ambos de Santo Ângelo. Ao efetuar consulta do documento do veículo já foram observados alguns indícios de alteração e, ao consultar o condutor, foi verificado que o mesmo já havia sido preso por agentes da PRF de São Borja com um VW Spacefox clonado na data de 09 de fevereiro em São Luiz Gonzaga. A partir da suspeita gerada foi efetuada uma vistoria minuciosa no veículo, sendo verificadas algumas alterações em sua identificação o que caracterizou o veículo como sendo clonado.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao condutor e passageiro, os quais foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de São Borja para o registro, sendo o veículo removido ao depósito credenciado do DETRAN para posterior perícia a fim de identificar o veículo real.