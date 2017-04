06/04/2017

Jovem morre em acidente na BR 392 em Guarani das Missões

No final da tarde de quinta-feira (06), a PRF foi acionada para atender acidente com morte na BR 392, em Guarani das Missões, envolvendo uma motocicleta CB600R e um caminhão F350. O acidente ocorreu por volta das 18h30, quando o motociclista (24 anos) colidiu na traseira de um caminhão, saiu de pista e colidiu em uma árvore. Ambos seguiam em direção a Cerro Largo.

Devido ao impacto, a motocicleta pegou fogo. O jovem faleceu no local. O motorista do caminhão não se feriu. A PRF realiza o levantamento do local de acidente. A Polícia Civil também investigará as causas do acidente.