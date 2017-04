PF encontra mais 35kg de cocaína em veículo apreendido na operação Petros

A Polícia Federal, em seguimento aos trabalhos da Operação Petros, localizou mais 35kg de cocaína escondidos em compartimento preparado em um dos veículos apreendidos durante a deflagração da operação, semana passada. A constatação ocorreu no final da tarde de ontem, durante vistoria num dos veículos. Todos os veículos apreendidos durante a Operação Petros estão sendo minuciosamente vistoriados. Essa varredura posterior faz parte do que se chama de rescaldo da operação.



Nessa fase são feitas as análises, levantamentos, relatórios e perícias dos bens e produtos apreendidos. Com mais essa apreensão, a Operação Petros já contabiliza montante de 109kg de cocaína, 213kg de maconha, aproximadamente R$ 200 mil em dinheiro, além dos bens que foram sequestrados até a decisão judicial. A Operação da PF também aconteceu em Três Passos e região das Missões.