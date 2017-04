Temer autoriza relator a alterar proposta da reforma da Previdência

O presidente Michel Temer está reunido com ministros, secretários e parlamentares para discutir a proposta de reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Estão presentes os ministros Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, e Henrique Meirelles, da Fazenda; o secretário da Previdência, Marcelo Caetano; e os deputados Arthur Maia (PPS-BA), relator da proposta, e Carlos Marun (PMDB-MS), presidente da comissão especial que avalia a reforma.

Em entrevista na manhã desta quinta-feira (6), Temer afirmou que autorizou o relator da reforma a alterar alguns pontos da proposta, mas condicionou as mudanças à manutenção da idade mínima de 65 anos. De acordo com o portal G1, haverá modificações nas regras para trabalhadores rurais, nos benefícios de prestação continuada, nas pensões, na aposentadoria de professores e policiais, além de alterações nas regras de transição para o novo regime previdenciário.

“Estamos permitindo que sejam feitas as adequações necessárias, porque você governa com diálogo entre Executivo e Legislativo. Eles fazem ponderações, como a aposentadoria do trabalhador rural, a questão dos deficientes e o Beneficio de Prestação Continuada [garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade que a impeça de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas]", disse o presidente.

"Eu acabei de autorizar o relator a fazer acordos necessários nesses tópicos, desde que se mantenha a idade mínima, como em vários países”, acrescentou Temer.

Foto: Valter Campanato /Agência Brasil