CBF divulga data e horário da estreia do Inter na Série B do Brasileirão

O Inter já sabe o dia e horário da estreia na Série B. No dia 13 de maio, sábado, a equipe irá enfrentar o Londrina, no Estádio do Café, com transmissão da TV aberta, às 16h30min. A abertura do campeonato será um dia antes, quando às 19h15min o CRB recebe o Ceará no Rei Pelé.

Adversários gaúchos do Inter na Série B, o Brasil-Pel visita o Guarani às 20h30min do dia 12 de maio, e o Juventude recebe o Luverdense, no domingo, dia 13, o Luverdense, às 16h30min.

Como ficou a tabela:

12/5 - 20h30min - Guarani x Brasil-Pel

13/5 - 16h30min - Juventude x Luverdense

13/5 - 16h30min - Londrina x Inter

19/5 - 19h15min - Brasil-Pel x Londrina

19/5 - 20h30min - Vila Nova x Juventude

20/5 - 19h - Inter x ABC

26/5 - 19h15min - Juventude x Paraná

26/5 - 21h30min - Goiás x Brasil-Pel

27/5 - 16h30min - Paysandu x Inter

30/5 - 21h30min - Brasil-Pel x Náutico

3/6 - 19h - Inter x Juventude

6/6 - 19h15min - Juventude x Criciúma

6/6 - 20h30min - Figueirense x Inter

6/6 - 21h30min - CRB x Brasil-Pel

10/6 - 16h30min - Brasil-Pel x Ceará

10/6 - 16h30min - Boa x Juventude

10/6 - 16h30min - Inter x Náutico

13/6 - 20h30min - Juventude x ABC

13/6 - 21h30min - América-MG x Inter

13/6 - 21h30min - Luverdense x Brasil-Pel

17/6 - 16h30min - Santa Cruz x Inter

17/6 - 16h30min - Paysandu x Juventude

17/6 - 19h - Brasil-Pel x Vila Nova

20/6 - 19h15min - Juventude x Brasil-Pel

20/6 - 21h30min - Inter x Paraná

24/6 - 16h30min - Brasil-Pel x Inter

24/6 - 16h30min - Londrina x Juventude

Foto: Mateus Bruxel /Agencia RBS