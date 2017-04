Filme de diretor Tupanciretanense em obra de Castilhense terá estreia mundial na fronteira

Será exibido nesta sexta-feira à noite, na avenida que separa o Chuí, no Sul do Estado, e o Chuy (Uruguai), o longa-metragem A Superfície da Sombra.

Baseado na obra do castilhense Tailor Diniz, o filme conta a história de Tony, um homem solitário que viaja ao sul do país para comparecer a um funeral. Ele perde a cerimônia, mas encontra Blanca, uma mulher com muitas histórias a serem reveladas, ou escondidas.

A ideia de fazer uma sessão binacional acompanha a proposta do filme, o primeiro longa rodado totalmente em Chuí, e falado em portunhol.

Filho de Tupanciretã formado em Santa Maria, Paulo Nascimento (Valsa para Bruno Stein, A Oeste do Fim do Mundo e Janeiro 27), dirige o longa. O ator Leonardo Machado (das produções globais Na Forma da Lei, Salve Jorge, e dos longas Senhores da Guerra e Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos), vive o protagonista do filme.

O elenco conta ainda com o ator uruguaio Cesar Troncoso,Marcelo Crawshaw, Sirmar Antunes, Clemente Viscaino, Nelson Diniz , Simone Telecchi, Karin Roepke, Mariana Catalane, entre outros.

A SUPERFÍCIE DA SOMBRA

Roteiro e direção de Paulo Nascimento

Baseado no livro de Tailor Diniz

Produção executiva de Marilaine Castro da Costa

Fotografia de Renato Falcão

Direção de Produção: Mônica Catalane

Montagem de Marcio Papel

Música de Duca Duarte

Som de Andre Sittoni

Direção de Arte de Eduardo Antunes

Elenco: Leonardo Machado, Giovana Echeverria, Cesar Troncoso, Marcelo Crawshaw, Sirmar Antunes, Clemente Viscaino, Nelson Diniz, Simone Telecchi, João França, Karin Roepke, Mariana Catalane e Carlos Falero.

Produção Accorde Filmes

Reportagem por Tatiana Py Dutra Jornal Diário Santa Maria foto : Accorde Filmes/Divulgação