PMDB regional promove encontro sábado, 08, em Santo Ângelo

06/04/2017

Um encontro regional do PMDB está agendado para este, dia 8 de abril, a partir das 9h, na cidade de Santo Ângelo, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores do municipio.

Segundo Nara Damião, coordenadora regional do partido, este será o 4º encontro do PMDB na região missioneira. Estão confirmadas as presenças do secretário geral do partido deputado Gabriel Souza e deputado Juvir Costella, mas outros nomes estão sendo sondados, como os deputados Darcísio Perondi, Márcio Biolchi e o presidente estadual do partido, Alceu Moreira.

Nara Damião destacou que o debate versará sobre as gestões federal e estadual. Também deverá ser elaborada uma “carta missioneira”, com foco nos pleitos de nossa região.

A possibilidade da saída do PDT do governo Sartori também será ums dos temas. A líder política afirmou que seu partido possui nomes qualificados para compor qualquer brecha que possa ser ocasionada pela saída do PDT.

RADIOCIDADESA