ROCAM prende assaltante com carga de cigarros roubada em Pontão

06/04/2017

Por volta das 07h45min a Sala de Operações da BM foi informada por populares que um caminhão Mercedes Benz de cor amarela havia sido interceptado por bandidos armados em um veículo de cor prata próximo ao acesso de Lagoa Bonita, na ERS 324 entre Passo Fundo/Pontão.

Imediatamente os policiais do ROCAM iniciaram as buscas, avistando o caminhão trafegando pelas estradas no interior de Pontão.

No momento em que a equipe de motos se aproximou, dois indivíduos desembarcaram do caminhão e efetuaram tiros contra os policiais, que revidaram. O homem que dirigia o caminhão engatou a marcha ré e jogou o veículo contra os policiais, que conseguiram sair ilesos. Porém, uma das motos ficou completamente destruída.

Durante o tiroteio, o indivíduo que dirigia o caminhão acabou sendo preso. Trata-se do André Luis Severo, vulgo “Garcinha” de 28 anos. Os outros dois conseguiram fugir correndo para o mato.

Os policiais foram averiguar a carga do caminhão e descobriram que estava abarrotado de caixas com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Garcinha afirmou que roubou o caminhão juntamente com os comparsas e não sabia dizer onde estava o motorista, que foi deixado no local do assalto.

No interior do caminhão foram apreendidas notas e recibos, comprovando que a carga estava vindo do estado do Paraná.

Diante do fato, foi dada voz de prisão para o acusado, sendo levado até a Delegacia da Polícia Federal de Passo Fundo. Posteriormente, recolhido ao Presídio Regional.