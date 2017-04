O prazo de pagamento do IPVA 2017 para veículos cujas placas terminam com o número 2 (dois) vence nesta quarta-feira, 5. Com um novo vencimento a cada dois dias úteis, o calendário conforme a numeração final do emplacamento vai até 28 deste mês.

Por esta razão, já na próxima sexta-feira,7, será a data-limite para veículos com numeração que termina em 3 (três).